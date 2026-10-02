Москва2 окт Вести.Госсекретарь США Марко Рубио разблокировал 320 млн долларов военной помощи Египту. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Решение госсекретаря отражает важность Египта для интересов национальной безопасности США и конкретное сотрудничество в сфере безопасности, которое Египет оказывает США сказано в заявлении

В письме американским законодателям госсекретарь отдельно указал на "полезную роль" Египта в противостоянии с Ираном. Агентство пишет, что Каир выступал одним из ключевых посредником в контактах между американской и иранской сторонами в рамках усилий по завершению конфликта.

Associated Press уточняет, что ранее эти средства были заморожены из-за претензий к ситуации с правами человека в Египте. Однако Рубио одобрил снятие ограничений, сославшись на интересы национальной безопасности США.

Разблокированные 320 млн долларов входят в ежегодный пакет помощи Египту на сумму 1,3 млрд долларов по программе зарубежного военного финансирования. Эти средства предназначены для закупки вооружения Соединенных Штатов.