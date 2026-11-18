Москва18 нояВести.Почти 40 инородных тел достали врачи из желудочно-кишечного тракта семилетней девочки в Красноярске. Сложную операцию провели в межрайонной клинической больнице №20 имени И. С. Берзона. Подробности рассказали в пресс-службе учреждения.
Пациентка поступила в приемный покой с жалобами на боли в животе и рвоту. Медики заподозрили инвагинацию – состояние, при котором одна часть кишечника внедряется в другую, однако их смущал возраст ребенка.
По словам заведующего детским хирургическим отделением Вячеслава Ванюхина, окончательный диагноз поставили по результатам обзорной рентгенографии брюшной полости.
Обнаружили сращение петель кишечника: несколько участков кишки были соединены между собой… Инородные тела находились в желудке, двенадцатиперстной кишке, поперечной ободочной кишке и тонкой кишке. Двенадцатиперстная и поперечная ободочная кишка имели сформированные соустья из-за пролежней от инородных тел… Удалили 38 инородных тел. Из них 28 – шариковые магниты, несколько металлических скоб, 4 шурупа и кнопкиотметили в больнице
Сейчас ребенок продолжает лечение в отделении хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.