Ручки, шурупы и магниты: в Красноярске врачи достали из ЖКТ ребенка 38 предметов В Красноярске врачи достали из ЖКТ 7-летней девочки 38 инородных тел

Москва18 ноя Вести.Почти 40 инородных тел достали врачи из желудочно-кишечного тракта семилетней девочки в Красноярске. Сложную операцию провели в межрайонной клинической больнице №20 имени И. С. Берзона. Подробности рассказали в пресс-службе учреждения.

Пациентка поступила в приемный покой с жалобами на боли в животе и рвоту. Медики заподозрили инвагинацию – состояние, при котором одна часть кишечника внедряется в другую, однако их смущал возраст ребенка.

По словам заведующего детским хирургическим отделением Вячеслава Ванюхина, окончательный диагноз поставили по результатам обзорной рентгенографии брюшной полости.

Обнаружили сращение петель кишечника: несколько участков кишки были соединены между собой… Инородные тела находились в желудке, двенадцатиперстной кишке, поперечной ободочной кишке и тонкой кишке. Двенадцатиперстная и поперечная ободочная кишка имели сформированные соустья из-за пролежней от инородных тел… Удалили 38 инородных тел. Из них 28 – шариковые магниты, несколько металлических скоб, 4 шурупа и кнопки отметили в больнице

Сейчас ребенок продолжает лечение в отделении хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.