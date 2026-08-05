Рука работника мясного цеха попала в фаршемешалку в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде работнику мясного цеха оторвало руку фаршемешалкой

Москва5 авг Вести.В Нижнем Новгороде 42-летний работник мясного цеха ООО "Амбар Маркет" получил тяжелые травмы, выполняя работу на фаршемешалке. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области на странице в "ВКонтакте".

27 июля рука мужчины оказалась зажата в работающей фаршемешалке, она попала в шнек.

Врачи диагностировали травматическую ампутацию правого предплечья и другие повреждения руки.

В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации, Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему отмечается в сообщении

Травмы отнесли к категории тяжелых.