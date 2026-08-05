Москва5 авгВести.В Нижнем Новгороде 42-летний работник мясного цеха ООО "Амбар Маркет" получил тяжелые травмы, выполняя работу на фаршемешалке. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области на странице в "ВКонтакте".
27 июля рука мужчины оказалась зажата в работающей фаршемешалке, она попала в шнек.
Врачи диагностировали травматическую ампутацию правого предплечья и другие повреждения руки.
В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации, Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих емуотмечается в сообщении
Травмы отнесли к категории тяжелых.