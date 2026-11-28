В Румынии призвали НАТО к совместному ответу на гибридные атаки

Румыния предложила НАТО объединить усилия против гибридных угроз В Румынии призвали НАТО к совместному ответу на гибридные атаки

Москва28 ноя Вести.Румыния призвала НАТО сделать противодействие гибридным угрозам постоянной оперативной задачей альянса и выработать общий подход к расследованию атак. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил министр иностранных дел страны Дан Некулэеску.

По словам министра, текущего обмена разведданными недостаточно, а союзу требуется комплексный анализ, позволяющий выявлять общих организаторов инцидентов в разных странах Европы. Некулэеску отметил, что ряд союзников поддерживает эту инициативу, тогда как другие выступают против, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

Российская сторона ранее неоднократно отвергала подобные обвинения в причастности к гибридным атакам.