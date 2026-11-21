Румыны массово обращаются в суд из-за снижения пенсий Более 60 тыс. жителей Румынии подали в суд из-за уменьшения пенсий

Москва21 ноя Вести.Более 60 тысяч румынских пенсионеров обратились в суд после принятия закона о пенсиях, из-за которого социальные выплаты для многих граждан были уменьшены. Об этом заявила председатель Национальной кассы государственных пенсий Румынии Валентина Робу.

Больше всего граждане жалуются на отказ признавать справки, подтверждающие работу в определенных сферах и условиях труда, а также на отсутствие индексации пенсии два года подряд.

С момента вступления в силу закона… было подано около 60 тысяч исков. Мы не можем ограничивать пенсионерам доступ к правосудию цитирует Робу портал Info Huedin

Ранее экс-премьер Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что власти страны довели граждан до бедности ради поддержки Украины и Молдавии. Политик призвала в первую очередь сосредоточиться на нуждах румын.