Москва7 ноя Вести.Несмотря на угрозу потерять лояльность пожилой части электората, многие европейские государства вынуждены сокращать расходы на пенсионное обеспечение. Причины завершения "золотой эры пенсионеров" - стремительное старение населения и растущий дефицит бюджетов. Об этом сообщает издание The Telegraph.

В Соединенном королевстве (в Великобритании – Прим.ред) премьер-министр Энди Бернэм предложил скорректировать механизм ежегодной индексации пенсий с 2030 года. Предлагается исключить из расчета показатель роста зарплат. Это может стоить пенсионерам до 1,6 тысяч фунтов стерлингов (около 1 млн 770 тыс. рублей – Прим. Ред) ежегодно в ближайшие 20 лет сообщает издание

Во Франции правительство планируется ограничить индексацию для пенсий выше 1260 евро в месяц - пенсионные издержки страны уже превысили 14% ВВП.

Аналогичные меры принимаются в Чехии, где снизили коэффициент индексации, и в Словакии, где пенсионный возраст привязали к продолжительности жизни с планом достижения 64 лет к 2030 году.

В Румынии же под давлением Евросоюза для сокращения дефицита бюджета с 2025 года вообще заморозили пенсионные выплаты на два года.

Аналитики заявляют, что дальнейшие старение населения Европы неизбежно потребует новых жестких решений, так как сохранение прежнего уровня выплат становится неподъемным для большинства национальных экономик.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста одним из вызовов для здравоохранения России. Сообщается, что в России к 1 октября выросла пенсия по старости.