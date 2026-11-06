Москва6 нояВести.Власти штата Калифорния решили прекратить сотрудничество с организацией, которая помогала сохранять бывшую русскую крепость Форт-Рос. Теперь она может потерять связи с Россией, русской общиной и православной церковью. Об этом рассказала РИА Новости вице-президент Общества по сохранению Форт-Росс Робин Джой Уэллман.
Форт-Росс – бывшая русская крепость на тихоокеанском побережье США сейчас является историческим парком, в котором проводились экскурсии, фестивали и осуществлялись исследовательские проекты. Договор властей штата с Обществом по сохранению Форт-Росс закончил свое действие 3 ноября. Теперь его решено не продлевать.
Мы работали в крепости последние 50 лет, а теперь все меняется. Проще говоря, мы теряем важные связи с русской диаспорой, церковью, людьми, самой Россией, дипломатами и ученымиобъяснила Уэллман
По ее словам, именно общество поддерживало все контакты с Россией и русскими У парковой службы Калифорнии, где стоит Форт-Росс таких связей нет.
Этот парк существует благодаря своей русской истории. И уже говорилось, что часть этой истории может исчезнуть. Я думаю, так и произойдетсчитает вице-президент общества
Уэллман опасается, что без специалистов общества экскурсии станут менее содержательными: посетители смогут приезжать в крепость, но узнают меньше о ее прошлом.
Русское поселение на тихоокеанском берегу Калифорнии основано в 1812 году. Оно предназначалось для заготовки продовольствия для русской Аляски, где климат совсем не такой, как в Калифорнии. Поселение просуществовало до 1841 года.