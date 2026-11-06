© Русская крепость построена почти 200 лет назад на западном берегу Калифорнии.

Русская крепость Форт-Росс в США может потерять связи с Россией Калифорнийская крепость Форт-Росс может потерять связи с Россией

Москва6 ноя Вести.Власти штата Калифорния решили прекратить сотрудничество с организацией, которая помогала сохранять бывшую русскую крепость Форт-Рос. Теперь она может потерять связи с Россией, русской общиной и православной церковью. Об этом рассказала РИА Новости вице-президент Общества по сохранению Форт-Росс Робин Джой Уэллман.

Форт-Росс – бывшая русская крепость на тихоокеанском побережье США сейчас является историческим парком, в котором проводились экскурсии, фестивали и осуществлялись исследовательские проекты. Договор властей штата с Обществом по сохранению Форт-Росс закончил свое действие 3 ноября. Теперь его решено не продлевать.

Мы работали в крепости последние 50 лет, а теперь все меняется. Проще говоря, мы теряем важные связи с русской диаспорой, церковью, людьми, самой Россией, дипломатами и учеными объяснила Уэллман

По ее словам, именно общество поддерживало все контакты с Россией и русскими У парковой службы Калифорнии, где стоит Форт-Росс таких связей нет.

Этот парк существует благодаря своей русской истории. И уже говорилось, что часть этой истории может исчезнуть. Я думаю, так и произойдет считает вице-президент общества

Уэллман опасается, что без специалистов общества экскурсии станут менее содержательными: посетители смогут приезжать в крепость, но узнают меньше о ее прошлом.

Русское поселение на тихоокеанском берегу Калифорнии основано в 1812 году. Оно предназначалось для заготовки продовольствия для русской Аляски, где климат совсем не такой, как в Калифорнии. Поселение просуществовало до 1841 года.