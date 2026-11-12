"Русская пятерка" стала главным символом сезона у хоккейного клуба "Детройт" Фетисов: "русская пятерка" стала главным символом этого сезона у "Детройта"

Москва12 ноя Вести."Русская пятерка" стала главным символом у хоккейного клуба "Детройт" перед началом нового сезона в Национальной хоккейной лиге, заявил в беседе с ИС "Вести" двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Могу сказать, что перед началом сезона Национальной хоккейной лиги русская пятерка в Детройте, в общем, была главным символом этого сезона, где все пятеро хоккеистов российских сидят на лавке там, и болельщики могут подойти сфотографироваться сказал Фетисов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" разместил на своей домашней арене импровизированную скамейку в честь "Русской пятерки".

В состав пятерки вошли защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. Впервые они вышли на лед в составе клуба в 1995 году. "Русская пятерка" стала основной ударной силой "Детройта": на ее счету 117 из 325 шайб команды в регулярном чемпионате сезона 1995-1996 годов.

Ранее сообщалось, что "Детройт" вывел из обращения номер нападающего Федорова и поднял в его честь стяг.