RuStore начнут предустанавливать на телевизорах со Smart TV Правительство РФ включило RuStore в список обязательных приложений для Smart TV

Москва16 ноя Вести.Российский магазин приложений RuStore включен в перечень программ, обязательных для предварительной установки на телевизоры с функцией Smart TV. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое приводит Минцифры.

Как отметили в пресс-службе ведомства, постановление создает необходимые правовые и технические условия для предустановки отечественного магазина приложений. При этом владельцы устройств смогут самостоятельно решать, пользоваться ли RuStore.

Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV пояснили в Минцифры

В ведомстве также добавили, что в связи с решением кабмина будет скорректирован список программ, подлежащих предустановке на устройства в 2027 году.