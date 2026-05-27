Москва27 мая Вести.Текущий квадрат отношений России с США, ЕС, Китаем можно охарактеризовать как "черный квадрат" Малевича. Об этом в ходе пресс-подхода заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ИС "Вести".

Я не вижу здесь никакой геометрической фигуры. Ну или, наверное, скорее, "черный квадрат" Малевича. Малевич тоже гражданин Российской империи, то есть мы будем геометрические фигуры чертить, а не кто-то за нас сказал он

Рябков особо подчеркнул, что отношения с Китаем являются ценными для нашей страны.

Мы взаимодействуем с Китаем по уникально широкой и максимально глубокой повестке дня. Это выдающиеся по своему характеру и насыщению отношения, не имеющие аналогов, я думаю, и в истории тоже. Мы этим очень дорожим, будем это развивать заявил он

Относительно взаимоотношений с США у России сохраняется напряженная атмосфера,

С США отношения предельно сложные, и они наряду с элементом диалога и некоего движения вперед несут значительный заряд трудностей, ограничений, санкционных и других. Мы это не драматизируем, но мы это тоже и не недооцениваем пояснил Рябков

Что касается ЕС, добавил он, то претензии Европы к России переходят уже в вакханалию.

Евросоюз — это, в общем, фактор, который находится в эволюции с точки зрения претензий на роль в меняющемся мире, но с точки зрения ответов на те вызовы и те задачи, которые реально перед ним стоят, дегенерирующие в антироссийскую вакханалию. Насколько это поможет Европе обрести себя и стать частью некой геометрической фигуры, а не уйти куда-то в воронку, покажет время резюмировал он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает диалог более предпочтительным путем, чем конфронтацию, и готова к переговорам с европейскими странами.