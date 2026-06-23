Рябков: курс еврочиновников по Украине опасен в том числе для жителей ЕС

Рябков: роль Еврокомиссии в процессе по Украине глубоко деструктивна и опасна Рябков: курс еврочиновников по Украине опасен в том числе для жителей ЕС

Москва23 июн Вести.Курс евробюрократов на эскалацию конфликта на Украине деструктивен и опасен в том числе и для жителей стран Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Безусловно, роль евробюрократии, функционеров Еврокомиссии в этом процессе глубоко деструктивна и опасна, опасна в том числе для населения стран - членов Евросоюза сказал он

По словам Рябкова, еврочиновники "не заботятся о безопасности своих народов, они заботятся о выполнении собственных методичек, которые сами для себя написали и уверовали в то, что выполнение этих методичек принесет искомый результат, а именно - нанесение России "стратегического поражения".

Как ранее заявила заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, Брюссель уже перестал скрывать, что является стороной украинского конфликта. Она отметила, что ЕС берет на себя основную нагрузку по финансированию и военно-техническому обеспечению киевского режима.