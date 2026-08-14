Москва14 авг Вести.Банки некоторых стран ЕАЭС, которые в начале лета начали вводить для клиентов-нерезидентов комиссии за прием наличных российских рублей, стали поднимать ставки сборов, которые уже достигают иногда 15%. Игроки ужесточают требования из-за резкого притока рублевой ликвидности. Подход ужесточили как минимум десять кредитных организаций, сообщает РБК.

Например, казахстанский банк "Центркредит" увеличил комиссию за прием наличных рублей от физлиц через кассы, терминалы и банкоматы на текущие и сберегательные счета с 5 до 10%. А Halyk Bank поднял для розничных клиентов ставку сборов за прием рублей до 15%, а c 10 августа повысил комиссию с 5 до 10% на прием наличных рублей уже от бизнеса. Причем новые правила распространяются не только на нерезидентов, но и на граждан республики.

Киргизский "Экоисламикбанк" также удвоил комиссию с 5 до 10% от суммы взноса наличных российских рублей для осуществления переводов по системам денежных переводов и SWIFT для физлиц.

Белорусские банки подняли сборы за прием рублевой наличности еще больше: если ранее ставка составляла 2–5% от внесенной суммы, то сейчас — 15% и более.

Эксперты и сами банки называли несколько причин такого решения.

Отмечается тренд по притоку наличных рублей: в казахстанских банках скапливается избыточная рублевая ликвидность, кроме того, стала очень затратной логистика ее инкассации и конвертации сообщили в казахстанском банке "Центрокредит"

Собеседник РБК в одном из белорусских банков связывал активизацию вывоза россиянами рублей в страны ЕАЭС и размещение их в местных банках с усилением контроля за операциями с наличностью в российских банках. Еще одним фактором, который мог сказаться на увеличении потоков наличных рублей в сопредельные страны, мог стать их рост в обращении в самой России.