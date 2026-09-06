Москва6 сенВести.Рыбаки траулера "Капитан Юнак" не подозревали, что встретятся с президентом России Владимиром Путиным. Об этом они рассказали Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Нет, конечно, не подозревалиответили они на вопрос журналиста
Рыбаки вышли к президенту в том, в чем были - не наряжались.
Нам никто не сказалподелились рыбаки
Владимир Путин посетил один из самых современных рыболовных траулеров в мире - "Капитан Юнак" - на Морском вокзале во Владивостоке 2 сентября. Российский лидер в рамках своего визита пообщался с командой судна.