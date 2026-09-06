Рыбаки траулера "Капитан Юнак" вышли к Путину в том, что было на них надето

Рыбаки "Капитана Юнака" заранее не знали о встрече с Путиным и вышли в чем были Рыбаки траулера "Капитан Юнак" вышли к Путину в том, что было на них надето

Москва6 сен Вести.Рыбаки траулера "Капитан Юнак" не подозревали, что встретятся с президентом России Владимиром Путиным. Об этом они рассказали Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Нет, конечно, не подозревали ответили они на вопрос журналиста

Рыбаки вышли к президенту в том, в чем были - не наряжались.

Нам никто не сказал поделились рыбаки

Владимир Путин посетил один из самых современных рыболовных траулеров в мире - "Капитан Юнак" - на Морском вокзале во Владивостоке 2 сентября. Российский лидер в рамках своего визита пообщался с командой судна.