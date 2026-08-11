Семь детей погибли в Курской области от атак ВСУ с 2024 года

С 2024 года от атак ВСУ в Курской области погибли семь детей Семь детей погибли в Курской области от атак ВСУ с 2024 года

Москва11 авг Вести.Из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области с 2024 года погибли семь детей. Двое числятся пропавшими без вести. Информацию со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Наталью Листопадову передает ТАСС.

Я хочу отметить, что еще двое детей у нас пропавших без вести. Более 35 детей у нас ранены отметила детский омбудсмен

Как заявила Листопадова, украинские операторы беспилотников специально выслеживают для атак детей, охотятся за ними.