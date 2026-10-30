С будущего года туристы, приезжающие в Рыбинск, должны будут платить налог С 1 января 2027 года Рыбинске введут туристический налог

Москва30 окт Вести.С 1 января в Рыбинске Ярославской области вводится туристический налог. Соответствующую инициативу областной администрации поддержали депутаты муниципального совета, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Налог будет автоматически включен в стоимость услуг размещения в отелях, апартаментах, хостелах и глэмпингах из официального реестра. В Рыбинске 20 таких объектов, которые предлагают более 700 гостиничных номеров.

Минимальный платеж – 100 рублей в сутки. Однако ставка будет поэтапно расти: в 2027 году она составит 3% от стоимости проживания, в 2028-м – 4%, а с 2029 года – 5%.

Введение налога не создаст критичной нагрузки для туристов, а для города это серьезное подспорье. По прогнозам, за три года поступления от туристического налога пополнят местный бюджет на 86 миллионов рублей написал Евраев в мессенджере MAX

Собранные таким образом средства будут направлены на благоустройство, развитие инфраструктуры, ремонт дорог и тротуаров.