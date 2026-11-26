С экс-владельца "КДВ групп" взыскали 5,44 млрд рублей по искам структур холдинга С Дениса Штенгелова взыскали 5,44 млрд рублей по искам структур "КДВ групп"

Москва26 ноя Вести.Томский суд обязал Дениса Штенгелова, бывшего владельца холдинга "КДВ групп", выплатить 5,44 миллиарда рублей. С иском выступили структуры группы - ОАО "КДВ", АО "Боавишта" и АО "Кондитерус ком". Об этом сообщило агентство ТАСС.

Договоры займа суд признал недействительными. В итоге "Кондитерус ком" получит 1,602 миллиарда рублей, "Боавишта" - 850 миллионов, а "КДВ" - 1,991 миллиарда и еще 1,1 миллиарда рублей.

Признать недействительным договор займа <…>, применить последствия недействительности сделки, взыскать со Штенгелова Дениса Николаевича в пользу АО "Кондитерус ком" 1,602 млрд рублей, признать недействительным договор займа <…>, взыскать в пользу АО "Боавишта" 850 млн рублей, признать недействительным договор об открытии возобновляемой заемной линии <…>, взыскать в пользу АО "КДВ" 1,991 млрд рублей, признать недействительным договор займа <…>, взыскать в пользу АО "КДВ" 1,1 млрд рублей цитирует слова судьи агентство ТАСС

Помимо этого, со Штенгелова в пользу "КДВ" взыскали 10,2 миллиона рублей - это компенсация расходов на госпошлину.

Изначально компании просили признать договоры займа недействительными и вернуть основной долг - в сумме по всем сделкам это около 5,445 миллиарда рублей.

В 2025 году суд обратил в доход государства имущество миллиардера, которому принадлежали "КДВ" и бренды "Кириешки", "Яшкино" и другие. В том же году Штенгелова и его семью признали экстремистским объединением по иску Генеральной прокуратуры РФ, а позднее предпринимателя и его отца Николая включили в перечень террористов и экстремистов.