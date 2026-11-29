Москва29 нояВести.С подаренной президентом России Владимиром Путиным иконой спокойнее, признались моряки атомной подводной лодки "Пермь" в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Российский лидер 27 ноября посетил город Северодвинск в Архангельской области, где осмотрел судостроительный комплекс "Севмаш" и встретился с экипажем подлодки "Пермь". В ходе встречи Владимир Путин передал экипажу икону-складень Спаса Нерукотворного из храма Вооруженных сил
На вопрос журналиста, будет морякам спокойнее с иконой, они ответили:
Гораздосказали моряки
Также они сообщили, что уходят в плавание на полгода и даже больше.
Ранее президент заявил, что наращивание объемов серийного производства кораблей укрепит технологический суверенитет и обороноспособность страны.