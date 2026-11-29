Моряк подводной лодки "Пермь" о подарке Путина: с иконой спокойнее

"С иконой спокойнее": моряки подводной лодки "Пермь" оценили подарок Путина Моряк подводной лодки "Пермь" о подарке Путина: с иконой спокойнее

Москва29 ноя Вести.С подаренной президентом России Владимиром Путиным иконой спокойнее, признались моряки атомной подводной лодки "Пермь" в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Российский лидер 27 ноября посетил город Северодвинск в Архангельской области, где осмотрел судостроительный комплекс "Севмаш" и встретился с экипажем подлодки "Пермь". В ходе встречи Владимир Путин передал экипажу икону-складень Спаса Нерукотворного из храма Вооруженных сил

На вопрос журналиста, будет морякам спокойнее с иконой, они ответили:

Гораздо сказали моряки

Также они сообщили, что уходят в плавание на полгода и даже больше.

Ранее президент заявил, что наращивание объемов серийного производства кораблей укрепит технологический суверенитет и обороноспособность страны.