Вучич рассказал о встрече с Путиным и подаренной ему иконе Путин трижды поцеловал старинную икону, подаренную Вучичем

Москва20 окт Вести.Ушедший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич заявил, что однажды был в гостях у российского лидера Владимира Путина и подарил ему икону.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак. По словам бывшего сербского лидера, подаренная икона была написана в XVII веке.

Я однажды был у него дома. Он принял без без всякого протокола и трижды поцеловал икону, которую я ему привез сказал Вучич

По его словам, служба безопасности, занимающаяся охраной Путина, даже не стала досматривать подарок.

Ранее Путин выразил надежду, что Александр Вучич в скором времени займет пост премьер-министра Сербии.