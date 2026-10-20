Вучич рассказал о реакции Путина на его планы оставить должность Вучич: Путин единственный открыто поинтересовался причинами уйти в отставку

Москва20 окт Вести.Президент России Владимир Путин во время последнего разговора с Александром Вучичем спросил его, почему тот решил уйти в отставку. Об этом сербский политик рассказал в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

По словам Вучича, российский лидер оказался единственным, кто напрямую поинтересовался причинами такого решения.

Он сказал: "Почему ты уходишь в отставку?" Я ответил: "Хочу показать, что я могу победить и без должности, как обычный гражданин" поделился политик

Вучич добавил, что Путин также спросил, как будут развиваться события в течение ближайшего месяца и что он будет делать, лишившись своих полномочий. Сербский политик признался, что не смог ответить на этот вопрос, однако остался при своем решении.

Кроме того, Вучич подчеркнул, что намерен начать политическую кампанию, в рамках которой планирует встречаться с жителями и посетить как можно больше населенных пунктов Сербии.

Парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Ранее Путин выразил надежду, что Вучич займет пост премьер-министра Сербии по итогам голосования. По словам российского лидера, он проводит сдержанную политику, которую Москва приветствует.