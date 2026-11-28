S&P: прогноз по рейтингам Франции пересмотрен со стабильного до негативного

S&P понизило прогноз по кредитному рейтингу Франции до негативного S&P: прогноз по рейтингам Франции пересмотрен со стабильного до негативного

Москва28 ноя Вести.Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу, 27 ноября, понизило прогноз по кредитным рейтингам Франции. Предыдущий прогноз был пересмотрен со "стабильного" на "негативный".

В то же время суверенные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне A+/ A-1, сообщает агентство.

S&P Global Ratings пересмотрело свой прогноз по Франции на негативный со стабильного. В то же время мы подтверждаем наши долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Франции в иностранной и национальной валютах на уровне "A+/A-1" сказано в публикации

Корректировка прогноза связана с усилением негативных тенденций, влияющих на бюджет страны: растущий госдолг, слабый экономический рост и высокие процентные ставки затрудняют сокращение дефицита бюджета.

По расчетам S&P, если не будут приняты дополнительные меры, дефицит бюджета Франции в 2027 году достигнет 5,3%.

Согласно опубликованным 27 ноября статистическим данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, экономика страны в третьем квартале сократилась сильнее, чем предполагалось ранее. В правительстве замедление экономического роста объяснили высокими ценами на энергоносители и неопределенностью в преддверии президентских выборов 2027 года.

В прошлом месяце американское рейтинговое агентство Fitch неожиданно присвоило Франции негативный прогноз, тогда как Moody’s в начале октября предоставило стране отсрочку и сохранило свой рейтинг без изменений.

Ранее лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен рассказала о реальном положении дел во Франции. По словам французского политика, страна находится на грани кризиса и социального взрыва.