"С пониманием и иронией": финский военкор отметил чувство юмора крымчан Военкор Хейсканен: жители Крыма находят причину для иронии даже в трудностях

Москва12 сен Вести.Финский военкор и общественник Кости Хейсканен в беседе с РИА Новости поделился, что был удивлен чувством юмора жителей Крыма, которые даже в сложной обстановке, создаваемой украинской стороной, сохраняют иронию.

В Крыму у людей очень хорошее чувство юмора. Особенно меня удивило, что даже горести и трудности, которые киевские власти пытаются создать полуострову блокадами и атаками беспилотников, крымчане превращают в юмор, смотря на все с пониманием и иронией отметил собеседник агентства

Он также добавил, что киевский режим никак не может смириться с желанием крымчан жить на своей исторической родине в России.

Ранее генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал о внутреннем стержне крымчан.