Москва12 июл Вести.Пассажиры авиакомпании S7 ("Сибирь") теперь могут совершить добровольный денежный перевод бортпроводникам.

Как сообщает компания, 12 июля, во Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, S7 Airlines запустила проект "Благодарность тем, кто хранит вас в небе"​​​.

Каждый день пассажиры благодарят добрыми словами бортпроводников за помощь, внимание и заботу. Но теперь появился еще один способ выразить признательность — добровольным денежным переводом говорится в сообщении

Оставить чаевые пассажиры смогут после рейса, получив письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу команды. В письме появилась кнопка "Поблагодарить", с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму.

В компании обещали, что система оплаты труда бортпроводников не изменится.