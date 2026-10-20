Москва20 октВести.Министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова оштрафовали за нарушение условий предоставления федеральной субсидии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Отмечается, что надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства при реализации национальных проектов. Выяснилось, что в 2025 году из федерального бюджета были предоставлены субсидии на возведение модульных конструкций трех подразделений медучреждений в Самаре, Приволжском и Сызранском районах области и обеспечение их медицинским оборудованием. Однако объекты так и не были возведены, а условия предоставления субсидии нарушены.
Первый заместитель прокурора области возбудил в отношении регионального министра здравоохранения дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение получателем бюджетных средств условий предоставления межбюджетных трансфертов (федеральной субсидии)сказано в сообщении
В результате чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.