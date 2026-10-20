Самарского министра здравоохранения оштрафовали за нарушения при выдаче субсидий Главу самарского Минздрава оштрафовали за нарушения при выдаче субсидий

Москва20 окт Вести.Министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова оштрафовали за нарушение условий предоставления федеральной субсидии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства при реализации национальных проектов. Выяснилось, что в 2025 году из федерального бюджета были предоставлены субсидии на возведение модульных конструкций трех подразделений медучреждений в Самаре, Приволжском и Сызранском районах области и обеспечение их медицинским оборудованием. Однако объекты так и не были возведены, а условия предоставления субсидии нарушены.

Первый заместитель прокурора области возбудил в отношении регионального министра здравоохранения дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение получателем бюджетных средств условий предоставления межбюджетных трансфертов (федеральной субсидии) сказано в сообщении

В результате чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.