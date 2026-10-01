На оплату грубых повторных нарушений ПДД в России не действует скидка 25%

В МВД перечислили штрафы за нарушения ПДД, которые нельзя оплатить со скидкой На оплату грубых повторных нарушений ПДД в России не действует скидка 25%

Москва1 окт Вести.Штрафы за отказ водителя от медосвидетельствования, езду в нетрезвом виде и повторный выезд на встречную полосу нельзя оплатить со скидкой в 25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

Скидка не действует при штрафе за повторное управление незарегистрированным автомобилем, за вождение без прав, за нетрезвую езду, отказ от медосвидетельствования говорится в сообщении

А также в этот список входят повторный проезд на красный сигнал светофора, нарушение правил движения через ж/д пути, выезд на встречную полосу, превышение скорости, нарушения при организованной перевозке детей, употребление алкоголя и наркотиков после ДТП.

Ранее стало известно, что россияне смогут получать постановления об административных штрафах за нарушение ПДД через мессенджер MAX. Правительство РФ планирует подготовить соответствующие нормативные акты до конца 2026 года.