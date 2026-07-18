Самая распространенная фамилия в Молдавии переводится как "русский" Самая популярная фамилия в Молдавии Русу переводится как "русский"

Москва18 июл Вести.Самая распространенная фамилия в Молдавии Русу или Руссу переводится как "русский человек". Об этом в беседе с РИА Новости рассказал молдавский историк Борис Шаповалов.

Агентство со ссылкой на данные государственного регистра республики пишет, что в настоящий момент на территории Молдавии насчитывается более 73 тысяч фамилий. Из этого числа фамилия Русу принадлежит свыше 6 тысячам семей и более 24,9 тысячи человек. При этом фамилию Руссу носят 1,6 тысячи молдавских семей и более 7,9 тысячи граждан.

Самая популярная фамилия Русу и все ее производные означают одно и тоже - "русский человек". Ее популярность неудивительна, поскольку молдавское княжество формировалось как союз двух этносов - волохов, то есть молдаван, и руснаков, то есть славян из Карпатского региона объяснил Шаповалов

Утоняется, что большинство носителей такой фамилии проживает в северных районах Молдавии, которые традиционно считаются русскоязычными. При этом в Кишиневе фамилия Русу заняла второе место в рейтинге популярности.