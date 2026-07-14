Легкомоторный самолет "Танго" с российским двигателем совершил первый полет

Самолет "Танго" с российским двигателем совершил первый полет Легкомоторный самолет "Танго" с российским двигателем совершил первый полет

Москва14 июл Вести.Легкомоторный самолет "Танго", оснащенный российским двигателем АПД-520 "Лидер", совершил первый полет. Об этом сообщила пресс-служба разработчика самолета S7 Group.

Пилотом выступил летчик-испытатель первого класса Владимир Барсук.

Компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group) провела первый полет легкомоторного самолета "Танго", оснащенного экспериментальным образцом отечественного поршневого двигателя АПД-520 "Лидер" говорится в заявлении на сайте S7

Отмечается, что воздушное судно в рамках полета пролетело по кругу и успешно приземлилось на аэродроме вылета. Как утверждается, все системы самолета отработали штатно, а полет прошел в полном соответствии с поставленной задачей.