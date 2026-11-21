В Кузбассе самую дешевую квартиру в РФ можно снять за 2 тысячи в месяц

Самую дешевую квартиру в РФ можно снять в кузбасском Ленинск-Кузнецком В Кузбассе самую дешевую квартиру в РФ можно снять за 2 тысячи в месяц

Москва21 ноя Вести.В России самую дешевую квартиру можно снять в городском округе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Цена за месяц составит 2 тысячи рублей, передает ТАСС.

Следующей в списке будет квартира в селе Старая Каменка Пензенской области – 4 тысячи рублей в месяц. Квартира в 30 кв. м находится на первом этаже пятиэтажного дома. В однушке нет ремонта, но имеются холодильник, плита, стиральная машина, телевизор.

Третья в топе - двухкомнатная квартира в 44,3 кв. м. в городе Заполярном Мурманской области. Ее аренда - 6 тыс. рублей в месяц. Совpеменного pемонта тоже нет, но необходимая мебель и бытовая техника для проживания ждут арендаторов. Отдельно оплачиваются коммунальные платежи - около 7-9 тыс. рублей в месяц.

Самые доступные квартиры в России можно снять в Пензенской и Кемеровской областях, а также в северных регионах страны, рассказал ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. Стоимость аренды примерно сопоставима с оплатой коммунальных платежей.

Нередко в таких вариантах собственники выдвигают условия, например, по проведению ремонта в счет арендных платежей или жестко ограничивают пул тех, кому они готовы сдавать квартиры за бесценок, добавил аналитик. Около 70-80% таких квартир находятся в неудовлетворительном состоянии уточнил аналитик

В крупных городах собственники все чаще предлагают квартиры без ремонта. Обычно цена на такие варианты в 1,5-2 раза ниже. За год количество таких квартир выросло в среднем на 5-7%.