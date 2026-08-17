"РБК Недвижимость": аренда квартир возле МГИМО дешевле, чем у других вузов

Названы арендные ставки на квартиры близ ведущих вузов Москвы "РБК Недвижимость": аренда квартир возле МГИМО дешевле, чем у других вузов

Москва17 авг Вести.Самые дорогие арендные квартиры для студентов московских вузов находятся в районе Первого медицинского университета имени Сеченова, а дешевле всего арендовать жилье у МГИМО, сообщает издание "РБК Недвижимость", проанализировавшее ставки найма жилья в шаговой доступности от ведущих столичных вузов.

Так, по данным издания, около так называемого Первого меда, в районе Хамовников, медианная ставка аренды в августе 2026 года составила 207 тысяч рублей. Студентам МГУ за квартиру в Раменках придется отдать 157 тысяч рублей, а на третьем месте — Замоскворечье, где располагается Российский экономический университет имени Плеханова (154 тысячи рублей в месяце).

Дешевле всего жилье обойдется студентам МГИМО (87 тысяч рублей), МИФИ (90 тысяч) и РГУ нефти и газа (101 тысяча).

В то же время за год (по сравнению с августом 2025 года) медианные ставки аренды снизились во всех районах, где находятся самые знаковые вузы Москвы говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что перед началом нового учебного года мошенники стали массово размещать объявления о сдаче жилья в аренду с требованием предоплаты.