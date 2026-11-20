Бизнес-центр высотой почти 400 метров в "Москва-Сити" построят к 2030 году

Самый высокий небоскреб в "Москва-Сити" построят к 2030 году Бизнес-центр высотой почти 400 метров в "Москва-Сити" построят к 2030 году

Москва20 ноя Вести.Бизнес-центр "Багратион" высотой почти 400 метров планируется построить в Пресненском районе Москвы к лету 2030 года, сообщает ТАСС.

В конце 2024 года объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что приобретет строящийся на Краснопресненской набережной бизнес-центр в районе "Москва-Сити".

Площадь бизнес-центра "Багратион" составит 202,6 тыс. кв. м, высота - 399,8 метров. Срок ввода в эксплуатацию - 10 июля 2030 года сказано в сообщении

Сейчас самое высокой офисное здание в России – "Лахта Центр" (462 метра), в Москве – башня "Федерация Восток" в Москва-Сити (373,7 метра). Планируется, что новый небоскреб будет выше "Федерации Восток", но ниже "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге.