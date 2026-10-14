В Москве выдали разрешение на строительство самого высокого ЖК в России

Самый высокий жилой дом России появится в Москве В Москве выдали разрешение на строительство самого высокого ЖК в России

Москва14 окт Вести.В Москве появится самый высокий жилой дом в России. Разрешение на строительство жилого комплекса высотой 450 метров на улице Антонова-Овсеенко выдал комитет государственного строительного надзора столицы. Об этом сообщает агентства городских новостей "Москва" со ссылкой на документ.

Оформлено разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса высотой 450 м на ул. Антонова-Овсеенко в Пресненском районе столицы говорится в публикации

Согласно документу, в ЖК общей площадью свыше 225 тысяч квадратных метров будет 1018 квартир. Помимо жилья, в комплексе предусмотрены коммерческие помещения, образовательный центр, кладовые и парковка на 629 машиномест.

Здание будет насчитывать от пяти до 95 этажей, пять из которых - подземные.

Разрешение действует до 13 октября 2033 года.