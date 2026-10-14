Москва14 октВести.В Москве появится самый высокий жилой дом в России. Разрешение на строительство жилого комплекса высотой 450 метров на улице Антонова-Овсеенко выдал комитет государственного строительного надзора столицы. Об этом сообщает агентства городских новостей "Москва" со ссылкой на документ.
Оформлено разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса высотой 450 м на ул. Антонова-Овсеенко в Пресненском районе столицыговорится в публикации
Согласно документу, в ЖК общей площадью свыше 225 тысяч квадратных метров будет 1018 квартир. Помимо жилья, в комплексе предусмотрены коммерческие помещения, образовательный центр, кладовые и парковка на 629 машиномест.
Здание будет насчитывать от пяти до 95 этажей, пять из которых - подземные.
Разрешение действует до 13 октября 2033 года.