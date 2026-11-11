Ротенберг участвует в проекте строительства высотки в Таджикистане за $1,5 млрд

Ротенберг участвует в возведении небоскреба на $1,5 млрд в Таджикистане Ротенберг участвует в проекте строительства высотки в Таджикистане за $1,5 млрд

Москва11 ноя Вести.Российский предприниматель Борис Ротенберг вошел в проект по возведению в Таджикистане самого высокого небоскреба в Центральной Азии - комплекса Dushanbe International District, пишет Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье" со ссылкой на слова Ротенберга на мероприятии в Душанбе.

Отмечается, что Ротенберга "представили как соучредителя компании, участвующей в реализации проекта Dushanbe International District".

В рамках проекта с инвестициями на 1,5 миллиарда долларов на участке площадью 29 гектаров планируется возвести 52 здания совокупной площадью 1,7 миллиона квадратных метров.

Главным зданием застройки станет 77-этажный небоскреб Dushanbe Tower высотой 360 метров, который может стать самым высоким зданием в Центральной Азии.

Строительство рассчитано на пять лет, квартал проектируется для проживания 38 тысяч человек.

Я на 100% уверен, что он будет одним из лучших в мире отметил Ротенберг

Ранее кандидат экономических наук Александр Саяпин объяснил, почему не стоит ждать снижения цен на рынке недвижимости.