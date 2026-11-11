Москва11 нояВести.Российский предприниматель Борис Ротенберг вошел в проект по возведению в Таджикистане самого высокого небоскреба в Центральной Азии - комплекса Dushanbe International District, пишет Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье" со ссылкой на слова Ротенберга на мероприятии в Душанбе.
Отмечается, что Ротенберга "представили как соучредителя компании, участвующей в реализации проекта Dushanbe International District".
В рамках проекта с инвестициями на 1,5 миллиарда долларов на участке площадью 29 гектаров планируется возвести 52 здания совокупной площадью 1,7 миллиона квадратных метров.
Главным зданием застройки станет 77-этажный небоскреб Dushanbe Tower высотой 360 метров, который может стать самым высоким зданием в Центральной Азии.
Строительство рассчитано на пять лет, квартал проектируется для проживания 38 тысяч человек.
Я на 100% уверен, что он будет одним из лучших в миреотметил Ротенберг
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