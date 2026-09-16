Кузнец, виварщик и матрос стали самыми необычными вакансиями в Подмосковье

Самыми необычными вакансиями в Подмосковье стали виварщик, матрос и кузнец Кузнец, виварщик и матрос стали самыми необычными вакансиями в Подмосковье

Москва16 сен Вести.Власти Московской области назвали самые необычные вакансии в регионе.

Как рассказали в пресс-службе регионального Министерства социального развития, жители Подмосковья ищут работу редактора текстов для обучения нейросетей, кузнеца и даже хормейстера, передает РИА Новости.

Среди необычных профессий, которые можно встретить на рынке труда региона, — редактор текстов для обучения нейросетей (GigaChat), береговой матрос, хормейстер, кузнец и виварщик сообщили в ведомстве

Уровень безработицы в Подмосковье - один из самых низких и составляет 0,1%, уточнили в Министерстве.