Москва16 сенВести.Власти Московской области назвали самые необычные вакансии в регионе.
Как рассказали в пресс-службе регионального Министерства социального развития, жители Подмосковья ищут работу редактора текстов для обучения нейросетей, кузнеца и даже хормейстера, передает РИА Новости.
Среди необычных профессий, которые можно встретить на рынке труда региона, — редактор текстов для обучения нейросетей (GigaChat), береговой матрос, хормейстер, кузнец и виварщиксообщили в ведомстве
Уровень безработицы в Подмосковье - один из самых низких и составляет 0,1%, уточнили в Министерстве.