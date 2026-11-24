Саркози будут судить по обвинению в сговоре со свидетелем BFMTV: Саркози предстанет перед судом по новому обвинению в преступном сговоре

Москва24 ноя Вести.Бывший президент Франции Николя Саркози вновь окажется на скамье подсудимых. Как сообщает телеканал BFMTV, его будут судить по новому обвинению — в преступном сговоре по делу об отказе от показаний бизнесмена Зиада Такьеддина, который выступал главным свидетелем в процессе о финансировании президентской кампании экс-главы государства со стороны Ливии.

Вместе с Саркози обвиняемыми по этому делу проходят его супруга Карла Бруни и светская львица Мими Маршан. Им вменяют преступный сговор с целью подготовки мошенничества в составе организованной группы, а также укрывательство подкупа свидетелей.

Судебные разбирательства Николя Саркози продолжатся. В ожидании решения апелляционного суда по ливийскому делу в понедельник, 30 ноября, бывший глава государства предстанет перед судом по обвинению в преступном сговоре приводит телеканал материал BFMTV

Дело об отказе от показаний связано с основным процессом против Саркози о финансировании его предвыборной кампании 2007 года из Ливии. В ноябре 2020 года Такьеддин, выполнявший роль посредника между ливийскими властями и избирательным штабом бывшего президента, дал интервью, в котором отказался от своих обвинений в адрес Саркози. Бизнесмен скончался в сентябре 2025 года.

По версии следствия, именно Саркози организовал отказ от показаний. Бруни и Маршан подозревают в соучастии: предполагается, что они намеревались ввести правосудие в заблуждение и с помощью мошеннических схем добиться оправдания экс-президента.

Расследование началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2018 году экс-президенту предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств.

Саркози попал в парижскую тюрьму Санте после обвинений в финансировании его предвыборной кампании 2007 года за счет средств ливийского лидера Муаммара Каддафи. Экс-президент пробыл за решеткой 21 день. После он находился дома с электронным браслетом, однако в мае суд освободил Саркози от необходимости его носить.