Москва26 нояВести.Французский актер Жерар Депардье предстанет перед уголовным судом по делу об изнасиловании актрисы Шарлотты Арну. Об этом сообщил адвокат артиста Давид-Оливье Камински после вердикта апелляционного суда.
Потерпевшая утверждает, что подверглась насилию в августе 2018 года в парижском доме актера, когда ей было 22 года. Защита ожидает официального постановления суда и намерена рассмотреть возможность подачи кассационной жалобы в течение десяти дней.
Сам Депардье категорически отрицает обвинения, заявляя, что связь произошла по обоюдному согласию.