Жерара Депардье будут судить во Франции по обвинению актрисы Арну

Жерар Депардье предстанет перед судом по делу об изнасиловании актрисы Жерара Депардье будут судить во Франции по обвинению актрисы Арну

Москва26 ноя Вести.Французский актер Жерар Депардье предстанет перед уголовным судом по делу об изнасиловании актрисы Шарлотты Арну. Об этом сообщил адвокат артиста Давид-Оливье Камински после вердикта апелляционного суда.

Потерпевшая утверждает, что подверглась насилию в августе 2018 года в парижском доме актера, когда ей было 22 года. Защита ожидает официального постановления суда и намерена рассмотреть возможность подачи кассационной жалобы в течение десяти дней.

Сам Депардье категорически отрицает обвинения, заявляя, что связь произошла по обоюдному согласию.