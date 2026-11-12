Москва12 нояВести.Сбер к своему 185-летнему юбилею презентовал Стратегию 2029, где указаны главные цели на ближайшие несколько лет. Об этом говорится в пресс-релизе финансовой организации.
Главным приоритетом на новый стратегический цикл Сбер назвал дивиденды в 50% чистой прибыли при достаточности капитала не ниже 13,3%. Кроме того, банк нацелен ежегодно обеспечивать рентабельность капитала на уровне 21%.
Ключевым направлением развития в банке назвали сохранение акцента на человекоцентричность, в числе ключевых задач для Сбера останутся развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Как резюмировали в пресс-службе банка, это будет способствовать трансформации бизнес-моделей, появлению новых продуктов и перестройке рыночных взаимоотношений.
Стратегическая цель Сбера к 2029 году - стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики Россииотметили в финансовой организации
Ранее глав Сбера Герман Греф заявил, что банк будет постепенно отказываться от непрофильного бизнеса, который не приносит прибыль.