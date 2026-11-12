Сбер в день 185-летнего юбилея представил новую стратегию до 2029 года

Сбер создал стратегию развития до 2029 года, поставив целью человекоцентричность Сбер в день 185-летнего юбилея представил новую стратегию до 2029 года

Москва12 ноя Вести.Сбер к своему 185-летнему юбилею презентовал Стратегию 2029, где указаны главные цели на ближайшие несколько лет. Об этом говорится в пресс-релизе финансовой организации.

Главным приоритетом на новый стратегический цикл Сбер назвал дивиденды в 50% чистой прибыли при достаточности капитала не ниже 13,3%. Кроме того, банк нацелен ежегодно обеспечивать рентабельность капитала на уровне 21%.

Ключевым направлением развития в банке назвали сохранение акцента на человекоцентричность, в числе ключевых задач для Сбера останутся развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Как резюмировали в пресс-службе банка, это будет способствовать трансформации бизнес-моделей, появлению новых продуктов и перестройке рыночных взаимоотношений.

Стратегическая цель Сбера к 2029 году - стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России отметили в финансовой организации

Ранее глав Сбера Герман Греф заявил, что банк будет постепенно отказываться от непрофильного бизнеса, который не приносит прибыль.