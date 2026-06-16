Сборник "ПоэZия русской зимы" представили в "Артеке", "Смене" и "Орленке"

Сборник "ПоэZия русской зимы" представили в детских лагерях Сборник "ПоэZия русской зимы" представили в "Артеке", "Смене" и "Орленке"

Москва16 июн Вести.Сборник RT "ПоэZия русской зимы" представили в детских лагерях "Артек", "Смена" и "Орленок". Об этом сообщает RT.

Отмечается, что на мероприятиях перед воспитанниками учреждений выступили авторы произведений. Дети смогли поделиться с ними впечатлениями от стихов.

Послушать фронтовую поэзию смогли около 1 тысячи детей, каждый из лагерей получил по изданию книг в свои библиотеки говорится в публикации

Стихи ребята услышали напрямую от их авторов — участника СВО, поэта Дмитрия Артиса, преподавателя Динары Керимовой, донецкой поэтессы Инны Кучеровой, а также журналиста, автора из Севастополя Ольги Старушко.