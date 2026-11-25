Москва25 ноя Вести.Украинские спецслужбы пытались завербовать россиянина Игоря Гаврилова, который жил на Украине, обещая ему гражданство, жилье и другие материальные блага. Об этом агентству ТАСС рассказал сам Гаврилов, уроженец Белгородской области, возвращенный в Россию в рамках одного из обменов гражданскими лицами.

Ко мне приезжал сотрудник СБУ, предлагал работать на него. Я понял, что он что-то замышляет недоброе. И я сказал, что не буду с ним общаться. Но сначала намеками, потом сказал мне уже в лицо - пытался меня вербовать. Когда он мне сказал это, я ответил ему нет сказал Гаврилов

По его словам, попыток вербовки было несколько. Все встречи с представителями СБУ проходили в центре содержания иностранцев, где Гаврилов провел последние два месяца пребывания на Украине перед отправкой на обмен. По его словам, ему обещали украинский паспорт, покупку дома, а также предлагали автомобиль.

Кроме того, Гаврилову предлагали другой вариант сотрудничества - отправиться на фронт.

Игорь Гаврилов родился в Белгородской области. В 2006 году после регистрации брака с гражданкой Украины он уехал из Санкт-Петербурга на Украину, где прожил около 20 лет, сохранив российское гражданство. После возвращения в Россию Гаврилов подписал контракт с Минобороны РФ.