Москва5 сен Вести.Политический бэкграунд Ерлана Карина, назначенного вице-президентом Казахстана, позволит ему укрепить отношения республики с Россией. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву рассказал политический обозреватель QOGAM News в Казахстане Адиль Сейфуллин.

Он отметил, что вице-президента Казахстана можно считать главным проводником реформ в стране, так как он давно и очень плотно работает в команде президента. В то же время Карин как политик и государственник, довольно консервативен, он является одним из главных хранителей традиционных ценностей.

Его бэкграунд позволяет ему разбираться и в мировой геополитике. Он занимался вопросами гуманитарной спецоперации по эвакуации и возвращению на родину граждан Казахстана из зон вооруженных конфликтов в Сирии, Ираке. Однозначно за границей его знают и уважают. Также Карин возглавлял Национальную комиссию Казахстана по делам ЮНЕСКО… Что касается двусторонних отношений с Российской Федерацией, тут я уверен, с приходом вице-президента Карина будет только углубление и наращивание объема этих отношений в добром позитивном ключе поделился Сейфуллин

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Казахстана "дорогой с двусторонним движением".