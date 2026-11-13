Секретные японские оборонительные сооружения нашли на курильском острове Шумшу На курильском острове обнаружены секретные японские оборонительные сооружения

Москва13 ноя Вести.Скрытые японские оборонительные сооружения времен Второй мировой войны обнаружены в ходе поисковой экспедиции на курильском острове Шумшу, передает ТАСС.

Как рассказал агентству руководитель сахалинского отделения "Поискового движения России" Артем Бандура, курильская десантная операция, которая разгромила вооруженные силы Японии на Дальнем Востоке, не очень детально изучена, несмотря на то, что есть и фотографии, и документы.

Мы нашли в этом году на Шумшу скрытые оборонительные сооружения японской императорской армии, о которых ранее никто не знал сообщил Бандура

По его словам, их засыпало землей, и они были незаметны.

По словам руководителя поискового движения, вся информация будет передана историкам музейно-мемориального комплекса "Победа" для дальнейшего изучения.