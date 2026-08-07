Москва7 авг Вести.Япония изучит решение Русского географического общества (РГО) присвоить имена разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко двум безымянным островам Малой Курильской гряды, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Японии Минору Кихара, его слова приводит ТАСС.

Нам известно об упомянутом заявлении... С учетом нынешнего заявления российской стороны мы намерены прежде всего установить точные факты, а затем действовать надлежащим образом исходя из позиции Японии по проблеме северных территорий сказал он

В начале июля 2026 года на Малой Курильской гряде прошла масштабная историко-географическая экспедиция сахалинского областного отделения общества. В конце июля РГО сообщило о присвоении имен Героев Советского Союза - разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко - двум безымянным островам в составе Южных Курил. На островах установили знаки-таблички с их именами, названия островов будут указаны на мировых картах.