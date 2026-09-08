Москва8 сен Вести.Село Подборное в Псковской области практически полностью опустело после убийств местных жителей. Здесь орудовала женщина-маньяк, методично избавлявшаяся от своих односельчан. Подробности сообщает KP.RU.

Преступницу удалось вычислить, когда в Подборном осталось лишь трое человек, среди которых оказалась Анна Кузьмина - скромная бедная женщина, муж которой пропал без вести.

Высокая дама, в глазах холод. Ледяные глаза, спокойно рассказывала, как убивала, как расчленяла. Говорила, ей нужны были деньги. Думаю, ерунда… Это был уже не человек. Чудовище… приводятся слова работницы местного морга Татьяны Федоровой

Злоумышленница убила несколько человек, в том числе своего мужа, соседей, просто знакомых односельчан. Сотрудники полицейские были уверены, что люди сами уехали из глубинки. Убийцу вычислили случайно, когда она призналась, что поминает мужа, так как уверена в его гибели.

Анну Кузьмину признали вменяемой и приговорили к максимальному для женщины сроку заключения - 21 году лишения свободы. Убийцы не стало в 2019 году, она умерла "от непродолжительной болезни".