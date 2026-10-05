Семь человек погибли в Китае при незаконных работах в заброшенной шахте

Семь человек погибли во время незаконной добычи полезных ископаемых в КНР Семь человек погибли в Китае при незаконных работах в заброшенной шахте

Москва5 окт Вести.Семь человек стали жертвами незаконных работ на заброшенной шахте на границе уездов Юян и Сюшань в Китае. Об этом пишет издание The Paper.

Внутри закрытой заброшенной шахты были обнаружены семь тел. Предварительное расследование показало, что жертвы утонули в результате внезапного наводнения, вызванного дождями во время незаконной добычи полезных ископаемых говорится в сообщении

Отмечается, что местная полиция задержала два десятка человек, подозреваемых в причастности к случившемуся.

Ранее в результате взрыва на угольной шахте в Китае погибли 82 человека.