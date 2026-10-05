Москва5 октВести.Семь человек стали жертвами незаконных работ на заброшенной шахте на границе уездов Юян и Сюшань в Китае. Об этом пишет издание The Paper.
Внутри закрытой заброшенной шахты были обнаружены семь тел. Предварительное расследование показало, что жертвы утонули в результате внезапного наводнения, вызванного дождями во время незаконной добычи полезных ископаемыхговорится в сообщении
Отмечается, что местная полиция задержала два десятка человек, подозреваемых в причастности к случившемуся.
Ранее в результате взрыва на угольной шахте в Китае погибли 82 человека.