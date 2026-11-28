Тренер "Зенита" Семак прокомментировал слухи о возможном уходе из команды

Семак назвал чушью слухи о своем увольнении из "Зенита" после матча с ЦСКА Тренер "Зенита" Семак прокомментировал слухи о возможном уходе из команды

Москва28 ноя Вести.Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак назвал полнейшей чушью слухи о возможном увольнении в случае поражения от московского ЦСКА в 16-м туре РПЛ. Слова наставника сине-бело-голубых приводит пресс-служба клуба.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что тренер мог лишиться поста при неудачном исходе встречи, однако в субботу "Зенит" разгромил армейцев в Москве со счетом 4:1.

Семак подчеркнул, что обсудил ситуацию с председателем правления клуба Константином Зыряновым, а все, кто понимает внутреннюю структуру "Зенита", осознают беспочвенность подобных сообщений.