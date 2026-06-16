Москва16 июн Вести.Власти окажут помощь в организации похорон семье погибшего на СВО каскадера Чингиза Додиева, сообщили РИА Новости в администрации Курумканского района Бурятии.

Додиев известен по кинопроектам "Майор Гром", "Тайны следствия", "Василий Теркин". Он отправился воевать добровольцем в июле 2023 года. Имеет награды.

Администрация окажет помощь в организации похорон сказал собеседник агентства

Он добавил, что дата похорон неизвестна, тело Додиева еще не доставили в Бурятию. У него остались жена и две дочери.