Москва16 авгВести.За минувшие сутки в Белгородской области уничтожено 246 беспилотников. В результате атаки пострадало семь человек. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
В Белгородском, Губкинском и Краснояружском округах ранены семь мирных жителей. Шестеро из них находятся на стационарном леченииговорится в сообщении
Удары БПЛА совершались по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.