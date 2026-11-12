Съемка перемещений российской делегации по Абу-Даби могла закончиться штрафом Журналист Храмцова рассказала о правилах съемки на переговорах в Абу-Даби

Москва12 ноя Вести.Журналист ИС "Вести" Елизавета Храмцова в авторской колонке рассказала, какие правила съемки действовали в Абу-Даби, где проходили трехсторонние переговоры по Украине с участием российской стороны.

Храмцова подчеркнула, что точное место переговоров так и не было известно, поэтому об аккредитации туда не могло идти и речи.

Традиции и законы принимающей стороны не могли не повлиять на режим работы десятков российских журналистов, прилетевших в Абу-Даби спустя почти девять месяцев после предыдущего раунда трехсторонних переговоров. Об аккредитации на саму площадку, где встречались делегации, речь даже не шла. О том, что самодеятельность в виде съемок передвижения кортежей по городу вполне могла закончиться штрафом, если не арестом, всех предупредили заранее. В странах Залива не приветствуется, когда в привычном пейзаже появляются камеры на штативах отметила журналист

Переговоры между представителями России, США и Украины по вопросу украинского урегулирования прошли в Абу-Даби 10 и 11 ноября. После этого спецпосланники американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.