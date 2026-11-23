Россиянка провела два месяца в китайской тюрьме после фотосессии

Съемки в Китае обернулись для российской модели двумя месяцами под арестом Россиянка провела два месяца в китайской тюрьме после фотосессии

Москва23 ноя Вести.Российская модель, приехавшая в Китай на работу, провела два месяца в местной тюрьме и сейчас не может покинуть страну: ей предстоит дождаться решения суда. Об этом 23 ноября сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, девушка участвовала в съемках в одной из студий. Во время фотосессии туда пришла полиция — предположительно, из-за нарушений со стороны модельного агента. Правоохранители проверили документы у всех присутствовавших, россиянку задержали.

Она находилась под арестом два месяца, пока ей не нашли хорошего адвоката; родственники внесли за нее залог.

После освобождения ей запретили выезд из Китая до вынесения судебного решения.