Семья из разрушенной БПЛА квартиры искала своих спасителей несколько месяцев Спасший семью под Ростовом Туников: я услышал, беспилотник летит

Москва28 ноя Вести.Ветеран СВО Сергей Туников, спасший несколько месяцев назад семью из разрушенной беспилотником квартиры в городе Аксай Ростовской области, рассказал ИС "Вести" о своем подвиге. Туников с другом первыми ворвались в горящую квартиру и вынесли жильцов.

По словам россиянина, в ту ночь он вместе с другом Александром Полищуком сидели на лавочке в сквере.

Я слышу, беспилотник летит. По слуху, по опыту я понимаю, что в нашу сторону. "Саша, - говорю, - в нашу сторону, смотри" рассказал Туников

По его рассказу, решение было принято мгновенно. Он крикнул: "Саша, за мной, на 17-й этаж!".

Люди же спят, живут же в этом доме. В любом случае у кого-то что-то случилось объяснил он

Туников и Полищук первыми оказались в разрушенной квартире, нашли пострадавших и эвакуировали их.

Пока мы их буквально за 30 секунд вынесли отсюда, оно (возгорание. - Прим. ред.) уже разгорелось, и мы уже начали у соседки брать воду, тушить рассказал Туников

При этом в момент произошедшего одна из членов семьи чуть не вышла на балкон, который к тому моменту уже обрушился.

Если бы пошла, я упала бы, балкона-то нет уже уверена Галина

Разыскать героев спасенным удалось только через несколько месяцев - помогли соцсети. Оказалось, что Сергей Туников - военный, который демобилизовался, когда умерла жена. Он остался один с 15-летней дочерью.

Не передать словами, насколько мы вам благодарны за ваше неравнодушие, за вашу смелость, за ваш героизм сказала Туникову и Полищуку одна из спасенных женщин - Анна

Сами мужчины говорят, что просто оказались в нужное время в нужном месте.