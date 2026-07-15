Семья лишилась крова при атаке БПЛА в Подмосковье Атакой БПЛА в Истре разрушен дом, в котором жила женщина с двумя детьми

Москва15 июл Вести.В поселке Пионерский под Истрой во время атаки БПЛА, 13 июля, были повреждены несколько частных домов. В одном из них проживала 34-летняя Дарья, у которой есть двое сыновей 6 и 10 лет. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости"

Во время атаки в доме находились родители Дарьи и один из ее сыновей — они успели выбраться.

В наш дом попали горящие осколки, из-за пожара все сгорело приводятся в сообщении слова пострадавшей

Сейчас женщина вынуждена объявить сбор средств и собирается переехать в пункт временного размещения, который развернули в Истре. По словам Дарьи, в администрации городского округа ей сообщили, что сначала необходимо провести оценку ущерба, после чего можно будет обратиться за компенсацией.