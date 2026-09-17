Семью из Красноярского края, в которой умерли 5 детей, не поставят на учет Прокуратура: красноярскую семью после гибели 5 детей не поставят на учет

Москва17 сен Вести.Семья Виноградовых в Красноярском крае, в которой погибли пятеро детей, характеризуется положительно и не будет поставлена на учет после рождения шестого ребенка. Об этом сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Ребенок родился в апреле этого года, мальчик. Семья наблюдается органами опеки и периодически посещается, характеризуется в целом нормально, оснований для постановки семьи в социально опасное положение в настоящее время не имеется пояснил собеседник агентства

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года глава семейства Виноградовых обработал помещение дихлофосом. Опасные компоненты попали в организм всех членов семьи при приеме пищи и после соприкосновения с обработанными поверхностями. Утром 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо и обратились к медикам с симптомами отравления, после чего были госпитализированы. В тот же день скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день умерла 11-летняя девочка, а в ночь на 23 сентября – 12-летняя девочка. В этот период мать была беременна пятым ребенком.

В ночь на 2 февраля 2025 года младенец был найден мертвым в своей кроватке. Следствием установлено, что смерть ребенка не была насильственной и наступила из-за механической асфиксии.